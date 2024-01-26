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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث ظهور.

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ظهرت ياسمين عبد العزيز في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بليزر باللون الأبيض، ونسقت معه بلوزة بنفس اللون، لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أكملت ياسمين عبد العزيز، إطلالتها، ببعض الإكسسوارات والمجوهرات الملفتة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورتها إعجاب متابعيها علي السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها المبلل المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين عبد العزيز
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