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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان أنغام في الرياض يثير ضجة| رقم خرافي

أنغام
أنغام

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا لها خلال إحيائها أمس حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض.

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تألقت أنغام في الحفل بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الروز الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

وحمل فستان أنغام في الرياض توقيع مصمم الأزياء اللبناني توني ورد، فيما بلغ سعر التصميم 7450 دولار، أي ما يعادل 230 ألف جنيه مصري، ما أثار الدهشة بين متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

أنغام
أنغام
أنغام
أنغام
أنغام
أنغام
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