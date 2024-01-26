مفيش راحة.. قرار لمعتمد جمال بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس دبي للتحدي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض المران، غدا السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم؛ استعدادا للقاء نهائي كأس تحدي دبي.

جاء ذلك، بعد أن فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.

ومن المقرر أن يكون تدريب الغد، خفيفا؛ حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، عقب خوض مباراة اليوم أمام الرجاء المغربي في نصف النهائي.