تعليق غير متوقع من ناقد موضة على جمبسوت غادة عبد الرازق في باريس|شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس.

تألقت غادة عبد الرازق في أسبوع الموضة بباريس بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه مطرز بالكامل، وحمل توقيع المصمم زيد نكد.

وعلق شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على إطلالة غادة عبد الرازق في باريس خلال أسبوع الموضة قائلا: "كثيررررر تو ماتش يا غادة كثير، ترتر كثير، التصميم بحد ذاته كثير فيه تفاصيل وقصات والقماشة كثير قوية، يعني الإطلالة كانت راح تطلع حلوة لو تفاصيل أقل".

وأضاف: "واحد من الاثنين، نشيل القفازات أو نشيل الشيفون الطويل على الأكمام، الإطلالة كان طلعت أرتب وأنعم، الشعر عطاها عمر، المكياج حلو".



