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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مدير الوحدة المركزية لـ"تطوير الريف المصري" يتفقد قرى المبادرة بالأقصر

صدى البلد

قام الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ،  بجولة ميدانية بمركز أرمنت لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمركز .


رافقه خلال الجولة المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمهندس عبدالله بكري المدير التنفيذي للاعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ،وعلي عثمان  رئيس مركز ومدينة ارمنت.

 

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وتفقد جاد الكريم  مشروعات الصرف الصحي بمركز ارمنت ، الجاري تنفيذه وتم عرض الموقف التنفيذي  لقري مركز ارمنت ، وأوضحت  رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أنه جاري إنهاء الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لقري المحاميد قبلي والمحاميد بحري والديمقراط والرزيقات قبلي والرزيقات بحري والرياينة ، كما انه جاري  التشغيل التجريبي لمحطة رفع وخط طرد الرياينة لتسليم المشروع لشركة المياه تمهيدا لافتتاحه والاستفاده منه .

 

وأضافت أن محطة رفع الرياينة هي المحطة الرئيسية لخدمة 7 قري بمركز ارمنت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة 70 ألف نسمة بتكلفة تقديرية تتجاوز 800 مليون جنيه ، وان نسب شبكات الانحدار بمركز ارمنت تتراوح من 94% ل 100%.


وخلال الجولة أبدى جاد الكريم سعادتة بما تم تنفيذة وأكد على سرعة الأنتهاء من كل المشروعات في المواعيد المحددة لها .


يأتى ذلك برعاية  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الذى يتابع مشروعات حياة كريمة فى مراكز محافظة الأقصر.

الأقصر الهيئة القومية التنمية المحلية التشغيل التجريبى تطوير الريف المصرى حياة كريمة تطوير الريف المصري مشروعات الصرف الصحي مشروعات مياه الشرب ولاء جاد الكريم

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