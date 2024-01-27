اتحاد الصناعات: أزمة الدولار هتعدي.. والاقتصاد المصري متنوع

علق كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على أزمة الدولار المتواجدة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال كمال الدسوقي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إن شاء الله أزمة الدولار هتعدي وهتتحل ".

وأضاف كمال الدسوقي:" الاقتصاد المصري كبير ومتنوع وحجم الاقتصاد المصري الكبير العام الماضي وصل لـ 11 تريليون جنيه ".

وتابع كمال الدسوقي:" لدينا مشكلة نقدية خاصة بتوفير العملة الاجنية لكن الاقتصاد المصري متنوع الموارد ".

واكمل كمال الدسوقي:" هناك فجوة بين المدخلات والمخرجات بالدولار"، مضيفا:" لابد من إجراءات سريعة للسيطرة على الدولار في السوق الموازي ".