بعد رحيله| لاعبو فيوتشر يودعون مدربهم البرتغالي ريكاردو فورموسينيو

وجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس الشكر للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهازه المعاون.

وحرص لاعبي فيوتشر والجهاز المعاون لهم على توديع مدربهم البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بإلتقاط صورة مجمعة معه قبل رحيله.

جاء رحيل البرتغالي ريكاردو فورموسينيو عن تدريب الفريق بالتراضي وذلك بعد حصوله على كافة مستحقاته.

وتوجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس بالشكر للمدرب البرتغالي وجهازه المعاون على المجهود الذي بذلوه خلال فترة توليهم المسؤولية الفنية للفريق متمنين لهم التوفيق فيما هو قادم.