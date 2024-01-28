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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن: التراث المصري مبعث فخر لنا عالميا

صدى البلد

أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن معرض ديارنا يهدف إلى الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، فضلا عن دمج ذوى الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.. وقالت إن "التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم; وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويته". جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التضامن، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فعاليات معرض "ديارنا"، المقام داخل خيمة في ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري، بوسط مدينة الأقصر، بمشاركة عدد من العارضين من مختلف أرجاء الجمهورية.

وأكدت وزيرة التضامن أن إقامة معرض /ديارنا/ بمحافظة الأقصر سواء للحرف اليدوية والتراثية أو للأثاث; يأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية، التي تعبر عن التراث المصرى بكل منتجاته، وكذلك للجمعيات التعاونية الإنتاجية، كما أنه يأتي في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي; لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في محافظات الجمهورية.

إقامة المعرض بشكل دورى

وأضافت القباج - خلال جولتها بالمعرض - أن الوزارة تحرص على التوسع في إقامة معرض ديارنا بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص - كذلك - على إقامة المعرض بشكل دورى بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظين على مستوى الجمهورية; لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.

ويقام المعرض - الذي حضر افتتاحه مدير مديرية التضامن بالأقصر محمد حسين، وأعضاء من مجلسي الشعب والشورى - على مساحة 1800م داخل ساحة أبو الحجاج الأقصري، حيث يقدم خلاله منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والاكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية.

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