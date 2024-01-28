عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

صدى البلد

يعشق الكثيرون تقديم حلويات ساخنة في الشتاء ولذلك نقدم لك اليوم كيكة البسبوسة اللذيذة.

المكونات 

نصف كوب من الزيت النباتي.
بيضتان.
كوبٌ واحد من السّميد الناعم.
نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
كوبٌ واحدٌ من حليب البودرة.
ربع كوب من عصير البرتقال الطّازج.
ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.
نصف كوب من الشربات البارد.
ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
 الفول السوداني .

طريقة التحضير

اخفقي المكوّنات السائلة البيض، والزّيت، والفانيلا، وعصير البرتقال في وعاء الخلّاط الكهربائي.


ضعي السّميد في وعاءٍ كبير وانخلي فوقه حليب البودرة، والبيكنج باودر، ورشّة من الملح.


أضيفي خليط السميد إلى خليط المكونات السائلة واخفقي المكونات لمدّة دقيقتين.


أضيفي برش البرتقال، وجوز الهند إلى الخليط وواصلي الخلط لمدّة دقيقةٍ إضافيّة.
ادهني قالب الكيك بالقليل من الزّيت أو الزّبدة وصبّي خليط الكيك فيه.


زيّني الكيك بالسوداني قبل أن تدخليه إلى الفرن، ثمّ اخبزي الكيك في فرنٍ ساخن على حرارة مئةٍ وثمانين لمدّة خمسٍ وعشرين دقيقة.
اسقي الكيك بالشربات البارد بعد إخراجه من الفرن وقدّميه بدرجة حرارة الغُرفة

 

طريقة عمل كيك طريقة عمل كيكة طريقة عمل كيكة الرواني عمل كيكة الروانى كوب سميد كيكة الرواني كيكة البسبوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

وصلت 40 ألف جنيه| مفاجاة صادمة بشان أسعار عمرة رمضان

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

موضوعات متعلقة

أجرأ الإطلالات.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بدون أدوية.. طبيب يفجر مفاجأة لعلاج جرثومة المعدة

سعره صادم.. فستان منى زكي القصير بـ"رحلة 404" يثير السوشيال ميديا

بالكاجوال .. شاهد منة فضالي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

بأقل التكاليف.. طريقة عمل البساريا المخللة

العباية حكاية.. إلهام شاهين بإطلالة تشعل السوشيال ميديا بالأردن

خراب بيوت.. نانسي عجرم بملابس تشعل السوشيال ميديا

طريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة من السليمة

ترشيحاتنا

ترامب يدعم حاكم ولاية تكساس ضد إدارة بايدن.. ويتجاهل قضية الاعتداء الجنسي

الصحة: تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لـ3 ملايين مواطن

محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبوالفتح

هل ثبت أن ليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب؟.. اعرف موعدها الصحيح وكيفية إحيائها

عمرها 1.6 مليار سنة.. حفريات صينية تكشف «أقدم كائنات حية بالتاريخ»|تعرف عليها

أمطار تضرب تلك المناطق بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

تحذير من انتشاره.. انتبه من الإصابة بمرض السل وأعراضه وطرق العدوى

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

فيديو

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ