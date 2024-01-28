بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

يعشق الكثيرون تقديم حلويات ساخنة في الشتاء ولذلك نقدم لك اليوم كيكة البسبوسة اللذيذة.

المكونات

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضتان.

كوبٌ واحد من السّميد الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوبٌ واحدٌ من حليب البودرة.

ربع كوب من عصير البرتقال الطّازج.

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.

نصف كوب من الشربات البارد.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

الفول السوداني .

طريقة التحضير

اخفقي المكوّنات السائلة البيض، والزّيت، والفانيلا، وعصير البرتقال في وعاء الخلّاط الكهربائي.



ضعي السّميد في وعاءٍ كبير وانخلي فوقه حليب البودرة، والبيكنج باودر، ورشّة من الملح.



أضيفي خليط السميد إلى خليط المكونات السائلة واخفقي المكونات لمدّة دقيقتين.



أضيفي برش البرتقال، وجوز الهند إلى الخليط وواصلي الخلط لمدّة دقيقةٍ إضافيّة.

ادهني قالب الكيك بالقليل من الزّيت أو الزّبدة وصبّي خليط الكيك فيه.



زيّني الكيك بالسوداني قبل أن تدخليه إلى الفرن، ثمّ اخبزي الكيك في فرنٍ ساخن على حرارة مئةٍ وثمانين لمدّة خمسٍ وعشرين دقيقة.

اسقي الكيك بالشربات البارد بعد إخراجه من الفرن وقدّميه بدرجة حرارة الغُرفة