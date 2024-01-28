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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

للكاتب بهاء المرى.. المتحدة تحول موسوعة هكذا ترافع العظماء إلى عمل تلفزيونى

بهاء المرى وعمرو
بهاء المرى وعمرو الفقى

تعاقد عمرو الفقى المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع المستشار بهاء المرى رئيس محكمة جنايات المنصورة على تحويل موسوعة “هكذا ترافع العظماء” إلى مسلسل يتم تنفيذ الفترة المقبلة. 

ويضم إصدار"هكذا ترافع العظماء" ثلاثة مجلدات تحوي عالما من الأسرار والألغاز الغامضة لأشهر القضايا في القرن العشرين، ومرافعات العظماء فيها دفاعا وإتهاما.

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مضمون موسوعة هكذا ترافع العظماء 

ويضم الجزء الأول قضية دنشواي، واغتيال بطرس غالي باشا، والشروع في اغتيال إسماعيل صدقي باشا ومصطفى النحاس باشا وصولاً إلى قضية اغتيال الخازندار بك والنقراشي باشا.

أما الجزء الثاني، فيضم مذبحة أتليدم، والتخابر مع إسرائيل، وانقلاب المشير عبد الحكيم عامر، والجاسوس عزام، ومقتل سوزان تميم، ومجزرة استاد بورسعيد، والتخابر مع قطر، وأحداث قصر الاتحادية، ورشوة وزير الزراعة، وخطف طائرة مصر للطيران، وطبيب كفر الشيخ قاتل أسرته، وقتل الابن لأمه وهتك عرض صبي بالقوة، ومرافعة د. فتحي سرور ودفاعه عن نفسه في موقعة الجمل.

بينما الجزء الثالث يضم مرافعات في قضايا فكرية وأدب صياغة الأحكام ومقدمات النطق بها، كما يشمل الجزء الثالث أربع مرافعات للمستشار بهاء أبو محمد، وهما «أب يواقع ابنته كرها عنها، وقتل طفل بعد طلب فدية، وقتل ابن لابيه، وقتل ابن لأمه إحراقا بالنار».

وتبدأ مقدمه الجزء الثالث من المجلدات، بمقدمه تعبر عن دور النيابة العامة وأثره في تحقيق العدالة، وجاء في المقدمة إن الأحرف والكلمات التي تسطرها النيابة العامة في تحقيقاتها أو تصدح بها في مرافعاتها إنما تستقيها من معين عظم الرسالة وصدق الحديث إيمانا بأن الأنفس المظلومة المكلومة ليس لها وجاء يحميها الا النيابة العامة ولا سيف مشهر في الحق دائما إلاها، وإنها اذا تتعاطي مع القضايا – لاسيما تلك التي يلهب صداها مشاعر المجتمع -فإنها تتعاطي معها بشق قانوني يتسم بالحيدة عن شخوصها والتجرد عن واقعاتها.

عمرو الفقي عمرو الفقى المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهاء المرى المستشار بهاء المري هكذا ترافع العظماء موسوعة “هكذا ترافع العظماء”

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