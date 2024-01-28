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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تحت شعار" بكرة احلي بينا".. مؤسسة أولادنا تكشف موعد الدورة الجديدة

ملتقى أولادنا
ملتقى أولادنا

اعلنت مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة الدولي برئاسة السيدة سهير عبد القادر عن موعد افتتاح  الدورة الثامنة لملتقي أولادنا ومهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني وذلك ليكون   في الفترة من 27 - 20 سبتمبر 2024 ، وتحمل الدورة هذا العام شعار "بكرة احلي بينا " ويقام الدورة الجديدة  تحت رعاية مظلمة كبيرة من الوزارات والهيئات الكبري منها  وزارة الثقافة، وزارة  التضامن  وزارة الشباب والرياضة ، وزارة السياحة ، وايضا المركز القومي للمراة ، المجلس القومي للطفولة والامومة. 

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الملتقى الدولي للفنون ذوي القدرات الخاصة " اولادنا " يقام سنويا تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف دعم أولادنا وخلق منبر ثقافي فني يحتوي علي ابداعتهم ومواهبهم وفنونهم لتعزيز مسيرة دمجهم المجتمعي علي المستويين المحلي والدولي بالاضافة الي خلق تفاعل ايجابي بينهم وبين مختلف الثقافات الدولية المشاركة.  

ومن جهه أخرى يقام  مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني سنويا بالدمج مع ملتقي أولادنا بمشاركة الفرق الفنية الاستعراضية ، الافلام السينمائية،  بمشاركة  الفنانين التشكيلين من مختلف دول العالم وايضا  من جمهورية الصين الشعبية ومختلف الدول الافريقية تعزيزا لخطوات الدمج الدولي لذوي القدرات الخاصة أولادنا مع اقرانهم من الاسوياء. 

مؤسسة أولادنا فنون ذوي القدرات الخاصة الدولي سهير عبد القادر مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني ملتقى أولادنا

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