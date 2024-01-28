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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما لعاطل لاتهامه بالشروع فى إنهاء حياة حلاق بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعاطل، لاتهامه بالشروع في قتل حلاق رفض الحلاقة له بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14000 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2040 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 12 / 9 / 2023، شرع المتهم "حسن. ع. م"، 24 سنة، عاطل، في قتل المجني عليه أمير عبد البديع محمد، 34 سنة، حلاق، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين"، محل الاتهام تالي الوصف، وذلك لخلف سابق فيما بينهما منتظراً إياه خارج المحل الخاص به، حتى خرج منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض آنف البيان فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو الوارد بالتحقيقات، كما أحرز سلاحا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد أنه حال تواجده بالمحل خاصته فوجئ بدلوف المتهم للحانوت راغباً في قص وتذهيب لحيته وشعره، إلا أنه رفض لسمعته السيئة، فما كان من المتهم إلا أن استل سلاحا أبيض "سكين" مترصداً له أمام المحل، وما إن خرج حتى قام بإشهار السلاح الأبيض آنف البيان في مواجهته متعديا عليه بالضرب بأن سدد له طعنة بالجانب الأيسر بمنطقة البطن فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وعزا قصده من ذلك إلى إزهاق روحه.

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