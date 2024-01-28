الحكومة الفلسطينية: الهجوم على الأونروا انتقامي لشهادة مسئوليها ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الأونروا تساهم في إغاثة 1.7 مليون مواطن فلسطيني، مشيرًا إلى أن الهجوم على الأونروا انتقامي بسبب الشهادات الصادرة عن المسئولين فيها والتي أدانت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.



أضاف "أشتيه"، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الأونروا" تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في سوريا ولبنان ووالأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، وكانت مبعث أمل للفلسطينيين على مساعدتهم للعودة إلى ديارهم.

أوضح أن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة، وأن وقف تمويل الأونروا خطير ويجب التراجع عنه.

تصفية قضية اللاجئين

أردف أن إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين، وتجميد مساعدات الأونروا هو تعطيل لقرار العدل الدولية، ويزيد من معاناة الفلسطينيين، لافتًا إلى أن الأونروا قدمت مساعدات للاجئين الفلسطينيين على مدار عقود، وطالب الدول التي جمدت مساعدتها للأونروا العودة عن هذا الإجراء.