فضل ليلة الإسراء والمعراج.. يوم عظيم أكثر من الطاعات

فضل ليلة الإسراء والمعراج، يبحث الكثير من الناس في هذه الأوقات حول فضل ليلة الإسراء والمعراج، ويتنمى كل فرد أن يستجيب الله لدعائه في هذه الليلة، يسعى الكل لمعرفة ما هو فضل ليلة الإسراء والمعراج، كي ينتهزوا هذا اليوم الفضيل في فعل الطاعات والدعاء إلى الله بما تطيب قلوبهم به.



فضل ليلة الإسراء والمعراج، والتي هي واحدة من أفضل الليالي للمسلمين حيث تحل فيها ذكرى هذه معجزة الإسراء والمعراج العظيمة، والتي كانت لها مكانة كبيرة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد فضل ليلة الإسراء والمعراج جليل لما تحتويه من مشاهد وأمور يصعب العقل البشري على استيعابها فهي أمور خارجة عن نطاق العقل البشري، ولذا لابد أن يكون المسلم إيمانه قوي وإلا فلن يدرك فضل ليلة الإسراء والمعراج.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

فضل ليلة الإسراء والمعراج كبير لما لها من مكانة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب أنها جاءت بعد فترة صعبة مرت عليه صلى الله عليه وسلم من إيذاء المشركين له، وإيذاء أهل الطائف له، وفاة زوجته خديجة وعمه أبو طالب، وهنا نتعرف معا على فضل ليلة الإسراء والمعراج.

-عرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال معجزة الإسراء والمعراج المؤمن الحق ومن هو عكس ذلك ممن إيمانهم ضعيف ومتزعزع، فهي بمثابة نقطة تحول في طريق الدعوة، أثبت من خلالها صدق نبوءة النبي.

- كرم الله عز وجل النبي بهذه المعجزة وأيده بها، فجعله يطلع على أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، ورأى من آيات الله الكبرى، كما شاهد رسول الوحي جبريل على هيئته الحقيقية التي خلقها الله عليها، كما صعد به في السماوات العلى جبريل عليه السلام حتى وصل إلى سدة المنتهى كما ورد في صورة النجم قوله تعالى: (أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى* وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى* عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى*عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى)، كما كانت معجزة الإسراء والمعراج أيضا بمثابة دعم نفسي ومعنوي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أحبابه وفراقهم والذين كانوا يصدون عنه الكثير من أذى المشركين.



-عرف أهل السماوات والأرض من خلال معجزة الإسراء والمعراج مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وهي مكانة لم يسبق لأحد قبله أن حظي بها، وهذا يدل على رفعة النبي ومنزلته عند الله، وجاءت المعجزة أيضا تخفيفًا على النبي صلى الله عليه وسلم وجزاءً لصبره وتحمله على الإيذاء الذي كان يتعرض له أيما حل وارتحل من قبل الكفار وكارهي الدعوة الإسلامية.

-صلى النبي بالأنبياء جميعًا إمامًا بالمسجد الأقصى، وهذا يدل على عظمة هذا المسجد ومكانته عند الله، ودليل أيضا على أن النبي هو خاتم الأنبياء والمرسلين وشهيدًا على كافة البشر صلى الله عليه وسلم.

-من فضل ليلة الإسراء والمعراج أنها كانت بمثابة اختبار لصدق إيمان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأبه النبي نتيجة إخبار قومه بهذه المعجزة، من حيث ما إذا كان سيقابل بالصدق أو الرد، لأن ما حدث في هذه المعجزة هو بحد ذاته إعجاز يفوق تخيلات البشر وحساباتهم.

-نرى أيضا من فضائل ليلة الإسراء والمعراج، ثقة الصديق أبو بكر رضي الله عنه الكبيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما كذبه الكثيرون من أهل مكة وارتد مزعزعي الإيمان كان موقف أبو بكر يصدق كل قول يقوله النبي ولذلك لقب بالصديق.

-قد ثبت في معجزة الإسراء والمعراج عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء حدث هام، وهو أن كل الأنبياء والمرسلين يعبدون الله سبحانه وتعالى، فهم أخوة في الدين ولا فرق بين نبي وآخر فجميعهم يعبدون الله الواحد الأحد، وهذا أيضا دليل على مدى أهمية المسجد الأقصى والحفاظ عليه، والتأكيد على الهوية الإسلامية للقدس.



-من أعظم فضائل ليلة الإسراء والمعراج، هو فرض الله عز وجل للصلاة، فهي فرضت من فوق السماوات السبع، على عكس غيرها من العبادات والفروض التي فرضت عن طريق الوحي، وهذا دليل واضح على مدى أهمية الصلاة ومكانتها، ومن فضل ليلة الإسراء والمعراج أن الصلاة فرضت خمسون صلاة في اليوم ومن أجل التخفيف من قبل الله على عباده أصبحت خمس صلوات فقط.

-تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لما نفسيًا وجسديًا لما سيلاقه في ليلة الإسراء والمعراج من خلال شق صدره، وهو ما يتناسب مع رسالة النبي، فبعث الله جبريل عليه السلام فشق صدر النبي وغسله بماء زمزم وملأه حكمة وإيمانًا، وثبت ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لامه، ثم أعاده في مكانه)، وهذا يدل على أن صلاح الجسد من صلاح القلب، فإذا صلح القلب صلح باقي الجسد، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب).

-كرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق في ليلة الإسراء والمعراج، حيث جاء جبريل إلى النبي يحلمه على البراق، فأعز الله النبي وكرمه بدخول المسجد الأقصى راكبًا، ولما نزل النبي ربط البراق في الحائط آخذًا بالأسباب كي لا تفر، وهذا أمر طبيعي لا يتنافى إطلاقًا مع التوكل، والبراق دابة كسائر الدواب متوسطة الحجم بين الحمار والبغل

ليلة الإسراء والمعراج

الصلاة هي أفضل أعمال العبد في ليلة الإسراء والمعراج، فالصلاة أفضل ما يقرب العبد من ربه، حيث يتذلل العبد فيها لخالقه، ويعلن مدى ضعفه واحتياجه لله سبحانه وتعالى، ومن خلال الصلاة تتسع أما العبد الآفاق والقدرة الإلهية، ويبين الإنسان مدى فقره وضعفه وحاجته إلى الله ورحمته، وهي أعظم ما يزيل الحجب بين العبد وربه، فعندما تكون ساجدًا لا يكون بينك وبين الله حجاب، فتهل علامات الحب الإلهي على الروح وترى آثار النور الإلهي على النفس، كي يعيش الإنسان أكثر لحظات حياته من الإيمان والرضى.



ويستطيع العبد أن يعرج إلى ربه يوميًا من خلال الصلاة، حيث أن الصلاة ليًلا بمثابة إسراء، وأداء الصلاة في أماكن مختلفة بمثابة معراج، لأن التنقل بين الطاعات هو معراج يقرب العبد من ربه، حيث أن المعنى الحقيقي من المعراج هو اقتراب المخلوق من الخالق جل وعلا.



كما أن الصلاة تعيد الوعي للمسلم، ومحاولة لهجر الذنوب والمعاصي، والسعي للعودة إلى الله بنفس طاهرة وسليمة، فطرية خالية من الآثام والأسقام، كما نجد في الصلاة العزيمة للتخلي عن الذنوب والعادات السيئة، وتخليص الأنسان من قيود المادة والشهوة، والانفلات من القبح والتوجه إلى الله، فذلك يعتبر هجرة إلى الله، فعندما تعود إلى الله خمس مرات في اليوم والليلة للتخلص من ارتباطنا بالمادة، وقسوة قلوبنا، نجد أن الصلاة هي المكان الذي نطهر فيه أنفسنا ونتأمل في خيرها وصلاحها.