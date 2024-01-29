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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

روي فيتوريا يكشف مصيره مع منتخب مصر بعد الهزيمة من الكونغو |تفاصيل

فيتوريا
فيتوريا

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية.

وقال روي فيتوريا: “لم نتوقع الهزيمة ولكن هذه هي كرة القدم، بها أوقات سعيدة وأوقات حزينة”.

وتابع: “مستقبلي مع منتخب مصر؟ هذا ليس توقيت القرارات المُتسرعة، سنفكر قبل أي قرار”.

واختتم: “لقد أعددنا هذا المنتخب لبطولة أفريقيا ولكن هناك أوقاتاً تبذل كل جهدك والنتيجة لا تكون كما كنت تتوقع، علينا أن ننظر إلى أهدافنا المقبلة”.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

 

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

 

 

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