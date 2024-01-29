تحيط بها من 3 جهات.. الصين تنشر 4 سفن حربية حول تايوان

كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، عن قيام الصين بإعادة نشر 4 سفن عسكرية حول تايوان بعدما كانت متمركزة في تلك المنطقة منذ عام 2022 خلال المناورات البحرية التي جرت بعد زيارة وفد أمريكي للجزيرة.

وذكرت صحيفة "يوميوري"، نقلا عن عدة مصادر في الحكومة اليابانية، أن السفن الصينية تحيط بالجزيرة من ثلاث جهات الشمال والجنوب والشرق، مما يترك ساحلا مفتوحا يواجه الصين.

وأضافت المصادر، أنه وعلاوة على ذلك، فإن إحدى السفن تقع غرب جزر سينكاكو التي تعتبرها اليابان أراضيها.

وفي الوقت نفسه، لم يعلق الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، على الوضع خلال مؤتمره الصحفي الأخير.