منذ2010.. سيف زاهر يوجه سؤالا مثيرا عن منتخب مصر

وجة الإعلامي سيف زاهر سؤالا مثيرا للجمهور بشأن منتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : موضوع للمناقشة،لماذا أخفق منتخب مصر فى تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ آخر تتويج فى 2010 ؟

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب غينيا في الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتجه المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.