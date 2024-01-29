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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل وإصابة نصف مقاتلي حركة حماس

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية،في نبأ عاجل، نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أعلن عن مقتل وإصابة نصف مقاتلي حركة حماس.

مراسلة القاهرة الإخبارية: 378 شهيدًا فى الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه منذ قليل استشهد شاب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تصدى لها الشباب، الأمر الذي أسفر عن 5 شهداء.

ونوهت بأنه منذ عملية طوفان الأقصى استشهد 378 فلسطينيا بالضفة الغربية، بالإضافة إلى تجريف البنية التحتية لمخيم جنين، والاقتحامات التي تسببت في أسر 40 فلسطينيًا، ليصل عدد الأسري منذ السابع من أكتوبر 6370 فلسطينيا تم اعتقالهم من بينهم نساء.

وأشارت "السلامين" إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة "سلواد" شرق مدينة رام الله، وبعد الاقتحام اندلعت مواجهات ما بين قوات الإحتلال الإسرائيلي والشباب الفلسطينيين أدت إلى ارتقاء فلسطيني فى بلدة سلواد، وبعد ذلك ربما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة.

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