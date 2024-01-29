مراقبة الالتزام بالأسعار.. خطوة حكومية لضبط الأسواق

أكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق ورئيس الوزراء أصدر قرارات بتحديد أسعار 7 سلع اساسية، مشيرا إلى أنه بداية من شهر مارس طبقا لوزير التموين سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم مراقبة التزام المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلعة، لافتا إلى أن الجهات الرقابية تقوم بتنفيذ القرارات الوزارية بصورة فورية والتعامل مع المخالفات سريعا.

وأشار الحمصاني، إلى أنه من الناحية الرقابية فقد اجتمع رئيس الوزراء مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم مناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية، وسيتم فتح فروع جديدة في المحافظات لجهاز حماية المستهلك من أجل إحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن الحكومة تتخذ كل ما يمكنها من إجراءات لمواجهة المخالفات بصورة حازمة.



وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ضبط أسعار السلع في الأسواق يعد أولوية قصوى لدى الحكومة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن جهاز حماية المستهلك دوره مهم جدا للرقابة على أسعار السلع في الأسواق". وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى "جهاز حماية المستهلك سيعمل على إنشاء فروع في كافة المحافظات للرقابة على الأسعار"، مؤكدا: "نعمل على تنفيذ آلية جديدة لضبط أسعار السلع في الأسواق".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس، في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لاسيما في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا في هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التي تسهم في تطوير أدائه، وكذا النظر في التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلاً عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.

وخلال اللقاء، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور الجهاز الرقابي باعتباره يمثل محورًا رئيسياً في عمل الجهاز، بما يؤكد في الوقت نفسه دور الدولة في مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا في هذا الشأن تقريرا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.