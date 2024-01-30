لن تصدق ماذا فعل تطبيق الخرائط GPS في سائق سيارة؟

انتهى الأمر بسائق سيارة رباعية الدفع يعتمد على خرائط جوجل للملاحة "Google maps"، عالقًا على سلم في قرية هندية في ولاية تاميل نادو.

وقع الحادث عندما كان رجل يقود سيارته في قرية جودالور الهندية، حيث أمضى هو وأصدقاؤه عطلة نهاية الأسبوع، وكان يستخدم خرائط جوجل للحصول على الاتجاهات في طريق عودتهم إلى كارناتاكا.

تقع جودالور عند تقاطع ثلاثي بين ولايتي لوتاميل نادو وكيرالا وكارناتاكا، وهي مكان شهير لقضاء العطلات، وغالبًا ما يزوره السياح المتجهون إلى أوتي.

باتباع توجيهات خرائط جوجل، تم اقتياد الأصدقاء عبر مقر الشرطة، والذي ادعى تطبيق خرائط جوجل أنه "الطريق الأسرع"، لكن هذا المسار أخذهم إلى درج شديد الانحدار في منطقة سكنية.

ولم يتمكن الرجل من المضي قدمًا، فأوقف السيارة على الدرج وطلب المساعدة.

وهرع السكان وأفراد الشرطة لمساعدتهم، وساعدوا المجموعة في إعادة السيارة ذات الدفع الرباعي إلى الطريق الرئيسي حتى يتمكنوا من العودة إلى كارناتاكا.