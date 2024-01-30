مفاجأة رائعة لكل عشاق وأصحاب موبايلات سامسونج

كشفت سامسونج مؤخرًا عن سلسلة جالاكسي S24 الجديدة التي تأتي مزودة بتقنية جالاكسي الذكية (Galaxy AI) - وهي خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالعلامة الكورية والتي تعمل بفضل منصة Google Cloud. وكانت سامسونج قد أكدت سابقًا إتاحة هذه التقنية على الأجهزة القديمة في النصف الأول من عام 2024، والآن، صرح تي إم روه، رئيس ومدير أعمال MX بشركة سامسونج إلكترونيكس، بأن الشركة ملتزمة بإيصال تقنية جالاكسي الذكية إلى حوالي 100 مليون جهاز سامسونج جوال حول العالم هذا العام.

سامسونج تعتزم جلب تقنية جالاكسي الذكية (Galaxy AI) لأكثر من 100 مليون جهاز هذا العام!

كما أخبر روه موقع ET Telecom أنه على الرغم من التكاليف المرتبطة بتطوير تقنية جالاكسي الذكية، إلا أن ميزاتها ستظل مجانية الاستخدام حتى عام 2025. لكن لم تقرر الشركة بعد ما سيحدث بعد ذلك.

وقال روه: "وفقًا لتحليلنا، هناك احتياجات متنوعة للذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة. لذلك، سيكون هناك عملاء راضون باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي مجانًا. ثم يمكن أن يكون هناك عملاء يرغبون في قدرات ذكاء اصطناعي أقوى ويدفعون مقابلها. لذا، في عملية صنع القرار المستقبلية، سنأخذ جميع هذه العوامل في الاعتبار."

بالإضافة إلى ذلك، قال روه إن سامسونج تعتزم إنتاج أجهزة كمبيوتر محمولة في الهند لتلبية احتياجات السوق المحلية. سيتم تصنيع هذه الأجهزة في مصنع سامسونج في نويدا بالهند.