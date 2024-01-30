عوض تاج الدين: جائزة منظمة الصحة العالمية تعبر عن امتنان كبير لمصر

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن جائزة منظمة الصحة العالمية لمصر هي جائزة امتنان وشكر وتقدير لمصر، إذ أن المنظمة تواجدت عام 1948 في الإسكندرية، ثم انتقلت في المقر الإقليمي الحالي في مدينة نصر، والرئيس السيسي وجه بإنشاء مقر آخر في العاصمة الإدارية الجديدة.

منظمة الصحة العالمية ترصد كافة الأوبئة والمشاكل الصحية

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن منظمة الصحة العالمية تستعين بالكوادر الطبية والعلمية المصرية في مختلف التخصصات من أعمالها المختلفة، موضحا أن المنظمة تضع الخطوط والاستراتيجيات، وتراقب وترصد الأمراض والأوبئة والمشاكل الصحية، وكيفية التغلب عليها، والامراض المزمنة، والأمراض التي تُنقل عن ناقلات الحشرات وكل الأمراض الموجودة في العالم.

وتابع، أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية المتواجد في القاهرة يغطي معظم الدول العربية بجانب أفغانستان وباكستان وإيران، وتلك الدول تجتمع دوريا في القاهرة وجنيف من أجل دراسة مشاكل المنطقة بالكامل، ومصر تدعم المنظمة بالخبرات والدعم، وعلى مدى التاريخ كان هناك تعاون كبير بين مصر والمنظمة، موضحا أن المنظمة ساعدت مصر في القضاء على شلل الأطفال.