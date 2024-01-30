عوض تاج الدين: كورونا أصبح أقل شراسة وتم تصنيفه فيروسا موسميا

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن فيروس كورونا أصبح أقل شراسة حتى مع كافة المتحورات الجديدة، إذ أن الفيروس أصبح متوطن في العالم كله، وتم اعتباره أحد الفيروسات الموسمية، مثله مثل العديد من الفيروسات الأخرى.

كورونا مازال موجود في العالم كله

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن فيروس كورونا مازال موجود ولكن حالاته ليست كثيرة مثلما كان في البداية، وشدة الحالات أصبحت أقل، وحدتها أقل، وكذلك مضاعفاتها.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن مصر خلال عام كامل لم يتم رصد أي وفيات بسبب فيروس كورونا.