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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الحكم بحبس غادة والي.. محامي الفنان الروسي: سنطالب بتعويض كبير

غادة والي
غادة والي

قال أحمد حسن محامي الفنان الروسي الذي اتهم غادة والي بسرقة لوحاته، إنه تقدم ببلاغ رسمي ضد غادة والي، وكل ما أشيع وقيل حول موكله طيلة الفترة الماضية تم الرد عليه من خلال الحكم بحبسها 6 أشهر، وهو حكم درجة أولى ولها الحق في الاستئناف.  

سنطالب بتعويض كبير بعد دراسة الأمر 

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن التعويض بـ 100 ألف جنيه هو تعويض مؤقت، ومازال سيتم المطالبة بمبلغ أكبر بعد دراسة الملف بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. 

وتابع محامي الفنان الروسي، أن هناك محاولات من أجل أن يصل الفنان الروسي إلى مصر، ويتمنى زيارة مصر في أسرع وقت، وذلك بعد ما تلقى من دعم كبير من الشعب المصري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة سرقة لوحاته، موجها الشكر للشعب المصري في المطالبة بحق الفنان الروسي وإيمان المصريين بحقوق الأفراد بغض النظر عن جنسيته. 

غادة والى برنامج التاسعة يوسف الحسيني قناة الأولى محامي الفنان الروسي

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