بإطلالة جذابة وملابس لافتة.. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة جوري بكر، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت جوري بكر، مرتدية بنطالاً أنيقًا من الجلد باللون الأسود، ونسقت معه بالطو طويل وأنيق باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جوري بكر، على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور جوري بكر