لا تقدميها.. أطعمة محظورة فى الأفراح والمناسبات

في الأفراح والمناسبات، قد يكون هناك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنبها نظرًا لأسباب مختلفة، هنا بعض الأمثلة على الأطعمة التي يمكن تجنبها في هذه المناسبات،كشفت عنها خبيرة الإتيكيت بسمة الفار لصدى البلد.

أطعمة يجب تجنبها فى الأفراح والمناسبات

الأطعمة الثقيلة والدهنية: مثل اللحوم المقلية بشكل ثقيل، والأطباق التي تحتوي على كميات كبيرة من الزيوت والدهون. قد تجعل هذه الأطعمة الضيوف يشعرون بالثقل والانزعاج بعد تناولها.

الأطعمة الضارة للحساسيات: يجب توخي الحذر إذا كنت تعرف أن بعض الضيوف لديهم حساسية تجاه مكونات معينة مثل الأطعمة البحرية، الفول، القمح أو منتجات الألبان. قد تكون من الأفضل تخصيص أطباق خاصة لتلك الحساسيات.

الأطعمة الصعبة التناول: مثل الأطعمة التي تحتاج إلى تقطيع أو تمزيق صعب، مثل اللحوم الكبيرة أو القشريات التي تتطلب جهدًا كبيرًا لتناولها. يفضل تجنب هذه الأطعمة لتسهيل عملية تناول الطعام.

الأطعمة الرائحة القوية: مثل الأطعمة التي تحتوي على توابل قوية أو رائحة قوية مثل الثوم أو البصل القوي، قد تتسبب هذه الأطعمة في إزعاج بعض الأشخاص، لذا من الأفضل تجنبها.

الأطعمة اللزجة أو المسبكة: مثل الأطعمة التي تحتوي على الصلصات اللزجة أو المعجونة بشكل كبير، يمكن أن تتسبب هذه الأطعمة في صعوبة التناول والحفاظ على النظافة أثناء الأفراح.

يجب أن يتم اختيار الأطعمة التي تُقدم في الأفراح والمناسبات بعناية لتلبية احتياجات وتفضيلات الضيوف، من المهم أيضًا توفير خيارات متنوعة تشمل الأطباق النباتية والخيارات الخالية من الجلوتين والخيارات الصحية لمن يفضلون ذلك.