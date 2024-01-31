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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أسبوعين من الولادة.. أم لـ 8 أطفال تنافس على ملكة جمال العالم|شاهد

بعد أسبوعين من الولادة..أم
بعد أسبوعين من الولادة..أم لـ8 أطفال تنافس على ملكة جمال

أصبحت الأم الأمريكية، هانا نيليمان، 33 عامًا، والتي تعمل كراقصة باليه حديث الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي إثر ظهورها للمشاركة في مسابقة “ملكة جمال العالم” بعد أسبوعين فقط من ولادة طفلها الثامنة. 

تركت هانا نيليمان أطفالها السبعة الآخرين في المنزل الذي يقع في مزرعة العائلة وأخذت طفلها البالغ من العمر أسبوعين لتمثيل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال العالم والتي تشهد تنافس النساء المتزوجات من جميع أنحاء العالم من أجل التاج.

ملكة جمال العالم 

ومن ولاية يوتا إلى ولاية  لاس فيجاس، شوهدت هانا نيليمان، وهي تُرضع مولودها الجديد خلف الكواليس قبل لحظات من القتال من أجل التاج حيث استعرضت إطلالاتها المذهلة بعد تنافسها في البطولة. 

وفي حديثها لصحيفة نيويورك تايمز، وفقًا لـ “الديلي ميل” اليوم الأربعاء، أشارت إلى أنه على الرغم من أنها لا تزال تنزف قليلاً"، إلا أنها عرفت أنها مستعدة للتفاخر بجمالها على المدرج".

وقالت: "الكثير منّا لديه أطفال، ولا أعتقد أن هناك أي عار في إظهار أنني أنجبت طفلاً للتو، ولن أحصل على معدة مسطحة تمامًا". 

وفي يوم الأحد الموافق 21 يناير، اكتشفت هانا أنها لم تتمكن من المنافسة ضمن المراكز الستة الأولى، وشاهدت لاحقًا سيدة ألمانيا تفوز باللقب.

وبعد انتهاء المسابقة، تخلت هانا عن الترتر والمكياج الساحر وأرضعت طفلها قبل أن تعود إلى حياتها الزراعية.

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ملكة جمال العالم راقصة باليه الولايات المتحدة ملكة

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