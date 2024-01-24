المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

تعرّضت ملكة جمال العرب التونسية، خلود القاسمي، لحملة سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مجموعة من الصور للفائزة باللقب وهي ترتدي فستاناً ذهبي اللون.

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فقد اعتبر عدد من نشطاء "السوشيال ميديا" أن الفائزة لا تحمل أي معايير للجمال، وتساءلوا عن المعايير التي اعتمدتها لجنة التحكيم لاختيار ملكة جمال تونس.

كما شككوا في نزاهة لجنة التحكيم ومنظمي المسابقة التي تنظم بنسختها الـ17، وقال أحدهم عبر "فيسبوك": "ربما دافعة رشوة للفوز".

في المقابل، دافع عدد كبير من النشطاء عن جمالها، مطالبين الآخرين بمراعاة مشاعرها وعدم التنمر على الشابة التونسية.

بدورها، ردت خلود على الحملة التي طالتها وقالت لإحدى الإذاعات المحلية، إنها لم تتوقع كل هذا الهجوم الذي "ينم عن قلة الذوق" على حد قولها.