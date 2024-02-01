عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرية أم الحويطات القديمة.. بين أطلال الفوسفات وجذب السياح بقلب البحر الأحمر|شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 تاريخ طويل من استخراج الفوسفات وحكايات العمال الذين عاشوا في أطلال قرية أم الحويطات القديمة، حكاية تعود لأوائل القرن الماضي، تتحول اليوم إلى جذب سياحي يستمتع به الزوار من حول العالم.

تأسست قرية أم الحويطات القديمة في عام 1902، عندما أسس الإنجليز مناجم لاستخراج الفوسفات من هذه الأرض الغنية. كانت القرية تستضيف آلاف العمال وأسرهم، وكانت مركزًا حيويًا لاستخراج المعدن الحيوي. مع مرور الوقت، تحولت هذه القرية إلى مستوطنة مزدهرة، حيث نمت فيها المدارس والمساجد والمستشفيات.

في الستينات، قررت الحكومة نقل الأهالي إلى قرية جديدة، وأغلقت أم الحويطات القديمة. ومع مرور الزمن، تحولت القرية إلى مكان مهجور يعرفه البعض باسم "قرية الأشباح"، حيث تتجلى أطلال المدارس والمساجد والمناجم بوضوح.

محمد عبده حمدان، عو مجلس محلىى سابق من أبناء البحر الأحمر، يروي قصة تأسيس القرية وتطورها مع مرور الزمن، ويشير إلى أن الأمل في استعادة عمليات استخراج الفوسفات تأخر كثيرًا. ورغم أن القرية فقدت سكانها، إلا أن أهلها لم ينسوا تاريخها، بل قرروا تحويلها إلى معلم سياحي يستقطب عشاق السفاري الصحراوية.

ابو الحسن بشير عمر محامى من ابناء البحر الأحمر ، يعبر عن حلم الأهالي بالعودة لاستخراج الفوسفات من جديد، ولكن الحلم تحول إلى واقع جديد في صناعة السياحة. قال: "تحولت القرية  من العمل في الفوسفات إلى القطاع السياحي، وأصبحت القرية مزارًا يستقطب السياح بجمالها الطبيعي وتاريخها الفريد".

 

اليوم، تعتبر أم الحويطات القديمة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في منطقة البحر الأحمر. تنظم رحلات السفاري جولات داخل شوارع القرية المهجورة، حيث يمكن للزوار استكشاف مأذنة المسجد وصفحات المدرسة القديمة، والتجول في المناجم والأنفاق التي تروي قصة استخراج الفوسفات.

قرية أم الحويطات القديمة، التي كانت يومًا مركزًا حيويًا للاقتصاد والحياة اليومية، أصبحت اليوم لوحة تاريخية تستمتع بها السياح، حيث تظهر الأطلال وكأنها تناجي أحداث الماضي وتحمل تاريخًا غنيًا يستحق الاكتشاف.

 

البحر الأحمر اخبار مصر اخبار المحافظات سفاجا أم الحويطات قرية الفوسفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم

مع تحذيرات الأرصاد .. الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق

موضوعات متعلقة

استمرار الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الضأن بالبحر الأحمر

رئيس الغردقة يتفقد المدينة الشبابية للاطلاع على الأنشطة والبرامج

بدء أعمال إنشاء المدرسة الرياضية بالغردقة

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

لليوم الثالث.. استمرار حملات مكافحة هجوم الجراد جنوب البحر الأحمر

استمرار أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وتركيب الإنترلوك بمدينة القصير

ختام ورشتين من برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» بنادي الرحلات بالغردقة

تحت شعار "من أجل السلام".. محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال باليوم العالمي للتعليم

ترشيحاتنا

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

أخبار التعليم.. فرصة أخيرة لتقديم التماس على نتيجة الترم الأول بكلية التربية للطفولة بالقاهرة.. جامعة الجلالة تعلن إتاحة برامج بالهندسة للمتقدمين بالفصل الدراسي الثاني |تفاصيل

16474.. الصحة تدشن خطا ساخنا لتوفير الخدمات الطبية الطارئة لمصابي الذبحة الصدرية

سعرها كسر الـ100 ألف جنيه.. بيع 200 ألف قطعة لـ«نظارة آبل الجديدة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

80 جنيها زيادة.. محاولة السيطرة على جنون اللحوم قبل رمضان.. الأسعار الجديدة

محاولات دامت 13 عاما| عبد الله السعيد لاعبا في صفوف الزمالك.. وهذه الأزمات في انتظاره

حير العلماء|حل لغز دفن الإسكندر الأكبر.. مقبرته والرفات موجودة في هذا المكان

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ