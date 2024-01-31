سلماوي : يجب رصد أحداث غزة في مسلسل درامي ليظل بأذهان الجميع

كشف الكاتب محمد سلماوي، عن أن رواية "الخرز الملون" كان أحد فصولها يتحدث عن القضية الفلسطينية، وقام بإعادة نشرها لأجل العمل على حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال على غزة في الوقت الراهن.

موضحا ان الرواية كانت تتحدث عن أصل الفكرة الصهيوني القائم على التخلص وإبادة أصحاب الأرض الأصليين.

الكاتب محمد سلماوي: القضية الفلسطينية قضية تاريخ تتعلق بالأمن المصري

وأضاف "سلماوي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن القضية الفلسطينية هي قضية تاريخ وتتعلق بالأمن المصري على مر التاريخ، ودائما مصر تضع القضية ضمن أولوياتها,

وتابع، أن أحد فصول الرواية يتحدث عن فتاة فلسطينية أحبت البطل المصري أحمد عبد العزيز، والطبعة المعروضة حاليا قاربت على النفاد من معرض الكتاب.

واستكمل، أن ما يحدث في قطاع غزة يجب أن يتم رصده في مسلسل درامي في المستقبل ليظل خالدا في أذهان الجميع، خاصة أن ما يحدث في الأراضي أبشع ما يمكن تخيله.