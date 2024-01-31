بسبب ارتفاع الأسعار.. أحمد موسى ينفعل على الهواء: طبق الفول وصل 30 جنيه

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه الشديد من ارتفاع أسعار كل شيء، والذي وصل إلى "طبق الفول" والطعمية، إذ أن طبق الفول السادة وصل لـ 20 جنيها، وقرص الطعمية بـ 2 جنيه الذين كانوا يكفوا لإفطار شخص بهم، ولكن الوقت الحالي كل شيء أصبح مبالغ فيه بشكل غير عادي.

أحمد موسى ينفعل بسبب سعر طبق الفول

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنا كنت بنزل أفطر فول وطعمية بملاليم، دلوقتي طبق الفول بالبيض بقا بـ 30 جنيه، وطبق الفول السادة بـ 20 جنيه في الشوارع من غير ما يكون جنبه أي حاجة يا جماعة".

وتابع أن كل شيء أصبح غالي على التجار وعلى المواطنين وعلى الجميع، "شكارة الفول بقت بـ 1000 جنيه، ومفيش حد بيتابع ومفيش أي حد بيراقب أي حاجة، والكل بيقولك الدولار، هو الفول كمان بالدولار، وطبق السلطة بالدولار، ورغيف العيش بالدولار".