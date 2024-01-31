أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب ارتفاع الأسعار: طبق الكشري وصل 100 جنيه

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه الشديد من ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن، خاصة في المأكولات الشعبية وعلى رأسها طبق الكشري ، إذ أن طبق الكشري الصغير الذي كان لا يكفي أي شخص بـ 6 جنيهات أصبح بـ 20 جنيها، والعلبة التي تكفي فرد واحد بـ 30 جنيها لـ 55 جنيها.

أحمد موسى: علبة الكشري وصلت 100 جنيه

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "علبة الكشري بقت بـ 55 جنيها يا جماعة، الـ 55 جنيها دول كنا بنجيب بيهم كيلو لحمة يا جماعة، شوية مكرونة وصلصة وبصل بقوا بـ 55 جنيه يا جماعة".

وتابع أحمد موسى: "إحنا بنتكلم على شوية كشري مش عسل ولا غيره، دلوقتي فيه محلات كشري شهيرة بيعمل علبة بـ 100 جنيه، متخيلين الأسعار وصلت لإيه، ده الوضع اللي بقينا نعيش فيه يا جماعة".

وشدد على أن هناك زيادة جنونية في كافة الأسعار، ولا يوجد شيء أصبح سعره ثابت في الوقت الراهن، “اتحدى أي حد على الهواء لو حد جاب حاجة امبارح، وجابها النهاردة بنفس السعر هديله مكافأة، كل حاجة بتزيد”.