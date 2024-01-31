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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الفاصوليا بـ100 جنيه.. أحمد موسى: الأسعار أصبحت جنونية في الأسواق

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن أسعار السلع بالكامل أصبحت جنونية وتزيد يوما بعد يوم، والمواطن يعاني من كل شيء، مشيرا إلى أن الأرز ارتفع بشكل جنوني وأصبح يتراوح بين 30 و45 جنيها، والسكر اختفى من جديد. 

أسعار السلع أصبحت جنونية 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الزيادات الضخمة وصلت للفاصولياء والذي وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه، مستنكرًا "أجيب فاصوليا بـ 100 جنيه، والعدس بـ 80 جنيه الكيلو، إيه اللي بيحصل في الأسعار يا جماعة".

وتابع أحمد موسى، أن كيلو وراك الدواجن بـ 90 جنيها، واللحوم المستوردة اقتربت من 300 جنيه، موضحا أن مصر لديها مشاكل كبرى في الماشية على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدولة، ومشروع البتلو الذي تم ضخ 8 مليارات جنيه فيه والذي أضاف حوالي 500 ألف رأس ماشية إلى منظومة اللحوم. 

واستعرض أحمد موسى باقي أسعار السلع، قائلا "سعر الدقيق وصل لـ 27 جنيها، اللوبيا بـ 110 جنيه، ليه ؟!! هو أنا جايب سمك في البيت، حرام يا جماعة اللي بيحصل في المواطن ده". 

وأكد أن سعر الزيت أصبح يُسعر حسب كل تاجر، وكل تاجر يرفع السعر حسب هواه، وكذلك السمن البلدي، والأزمة الكبرى التي تواجه مصر بسبب الدولار، ولا توجد رقابة على الأسواق. 

اسعار السلع أحمد موسى قناة صدي البلد برنامج على مسئوليتي اللوبيا

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