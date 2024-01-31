خبير اقتصادي: البورصة المصرية خسرت 200 مليار جنيه نتيجة شائعة البنك المركزي

كشف الدكتور مصطفى بدرة، خبير اقتصادي، عن أن شائعة وجود تعليمات جديدة بشأن السحب النقدي من البنوك من قبل البنك المركزي أحدث ضرر كبير في الدولة المصرية، إذ أن البورصة المصرية خسرت قرب 200 مليار جنيه، والمؤشر الرئيسي انخفض بنسبة 6%.

أضرار كبيرة في الاقتصاد المصري نتيجة شائعة البنك المركزي

وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الأضرار التي حدثت في الاقتصاد المصري كبيرة نتيجة تلك الشائعة، ويجب أن يكون هناك مصادر موثوقة لمثل تلك الأخبار، إذ أن البورصة أغلقت على تراجع كبير نتيجة هذا التراجع.

وتابع: "الناس بقت تتكلم وبتقول البلد مش بتخرج الفلوس للمواطنين، والناس كلها كانت خايفة من اللي بيحصل ولما اليوم انتهى والبنك المركزي أصدر بيان الآن، ومن المتوقع البورصة تعود لتداولاتها من جديد بعد الخبر ده".