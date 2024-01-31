مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا|فيديو

قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وأضاف رياض منصور فى تصريحات لإكسترا نيوز أن هناك مشروع قرار لوقف إطلاق النار سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة.

وتابع: إسرائيل ملزمة بتنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية ولن يتحقق ذلك دون وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

توفير المساعدات

ولفت إلى أن هناك إجماعًا في مجلس الأمن على ضرورة توفير المساعدات لأهالي قطاع غزة وهناك إجماع في مجلس الأمن على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن هناك إجماعًا في مجلس الأمن على إدانة ممارسات المستوطنين ومحاسبة المتطرفين منهم.

وأضاف رياض أنه على المجتمع الدولي التوصل لآلية تسهل إدخال المساعدات وضمان عدم عرقلتها من جانب إسرائيل، معقبًا: "إسرائيل تواصل مخططها الإجرامي لدفع أهالي قطاع غزة إلى النزوح جنوبًا".