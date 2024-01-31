مجدي سخى: انتخابات نقابة المحامين القادمة الأسخن والأكثر تنافسا |فيديو

وصف مجدي سخى وكيل النقابة العامة للمحامين انتخابات نقابة المحامين القادمة بأنها الأسخن والأكثر تنافسا في تاريخ النقابة وذلك بسبب توالي الأحداث ومرور المجلس الحالي بثلاث مراحل وتعطيل قوانين وإصدار قوانين.

وأضاف سخى في لقائه مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن تعطيل نص القانون الخاص بأكاديمية المحاماه الذي تم تعطيله من ٢٠٢٠ وحتى اليوم أحد المشكلات التي أدت إلى جعل المنافسة هذه الانتخابات ساخنة.

وأكد سخى أن قوة منافسة الانتخابات في صالح المحامين وسنسعى أن يكون جدول نقابة المحامين للمشتغلين فقط وسننقي الجدول من غير المشتغلين.

