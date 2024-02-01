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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجاهد نصار: نعمل على توطين صناعة المسامير.. ونشكر كل عملائنا لثقتهم

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا عن شركة "نصار جروب"، والتي وجهت رسالة شكر لعملائها من خلال التقرير، وذلك في ضوء التتويج بمسيرة 50 عاما من النجاح في مجال صناعة الأسلاك والمسامير الصلب. 

رسالة شكر من نصار جروب لعملائها 

وجاء في التقرير الذي عرض من خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن شركة نصار جروب تقديرا لجهود العملاء وبناء جسور من التعاون المستمر، بما يسهم في تحقيق أعلى معدل انتشار لمنتجاتها كأحد الكيانات الصناعية الرائدة في مجال صناعة الأسلاك والمسامير الصلب في الشرق الأوسط، حرصت الشركة على تنظيم حفل لتكريم عملائها كشريك أساسي في النجاح، وتقديرا لهم على ثقتهم الكبير في المؤسسة. 

وقال النائب مجاهد نصار، رئيس مجلس إدارة نصار جروب، إن الاحتفالية كرسالة تقدير وشكر لكافة العملاء الذين ركزوا بشكل كبير واستجابوا على شراء كميات كبيرة من البضائع، "بنقولهم أن انتم فعلا وطنيين وبتحبوا تشتروا في الصناعة المصرية سواء من نصار جروب أو مصانع أخرى".

وأضاف أن مصر كانت تستورد المسامير والأسلاك بـ 150 مليون جنيه، وهي رسالة شكر لتوطين صناعة المسامير والأسلاك في مصر، خاصة أن المصانع المصرية قادرة على تقديم جودة عالية بأسعار مميزة 

نصار جروب أحمد موسى برنامج على مسئوليتي صدى البلد شركة نصار النائب مجاهد نصار

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