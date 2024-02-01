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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربه بحديدة.. كواليس تعدي مدير بنك على طبيب مستشفى المطرية

الطبيب
الطبيب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس مدير بنك 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدي علي طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما.

البداية..

عندما تعدى مدير بنك على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بحديده بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها بعد انتهاء مواعيد الزيارة الرسمية .

وتبلغ لقسم شرطة المطرية من مستشفي المطرية العام بضبط شخص سن 38 يعمل مدير إدارة في  بنك شهير ومقيم مدينة نصر اول ، لقيامه بالتعدي بالضرب علي طبيب بقسم الاستقبال إحداث إصابته بنزيف بالمخ وخلع بالكتف.

وذلك بسبب حدوث مشاده كلامية بين زوجه المتهم والطبيب لمنعها من زيارة والدتها لانتهاء مواعيد الزيارة.

تم اقتياد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) لقيامه بالتعدى بالضرب على (طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية) وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب المذكور لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب إنتهاء مواعيد الزيارة ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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