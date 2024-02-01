مطروح.. تشغيل أول شبكة صرف صحي بواحة سيوة

افتتح محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، محطة الرفع الرئيسية رقم 2 لمشروع الصرف الصحي بواحة سيوة، معلنا بدء تشغيل أول شبكة صرف صحى بالواحة .

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس أحمد نصر، أن محطة الرفع الرئيسية رقم 2 بسيوة تعتبر ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة الذي يتكون من 16 محطة رفع معالجة ثنائية بطاقة 18 ألف متر مربع/ يوم، بشبكات إنحدار بطول 100 كيلومتر حيث تخدم شبكات محطة الرفع نحو 40% من المدينة منها منطقة السوق ومنطقة أبو الليف ومنطقه السلام وتستقبل صرف محطات الرفع الفرعية رقم 3 بمنطقة سيدي رحيم ومحطة رقم 4 منطقة أغورمي، ومحطة رقم 10 بمنطقة الكيلو 3 ومحطة رقم 11 بمنطقة الطبول، ومحطة رقم 16 منطقة أبو بكر الصديق، وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة 85 مليون جنيه .

وأضاف أن المحطة تتكون من عنبر التشغيل وبيارة تجميع بسعة 240 مترا وتحتوى على 4 وحدات رفع تصرف 74 لتر/ثانية، وكذلك مبنى المولدات ويحتوى على وحدة توليد كهرباء قدرة 250 كيلووات و2 خزان وقود سعة 13 ألف لتر، بالإضافة إلى مبانى المخزن، والمحولات، المطرقة المائية ومبني منظومة الدفاع المدنى وإنذار الحريق، بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 27 كم، وخط طرد من البولى اثيلين عالى الكثافة قطر 500 مم وطول 5 آلاف و174 مترا طوليا لنقل المياه من المحطة إلى المدخل والمصافي بمحطة المعالجة .

وهنأ محافظ مطروح أهالي واحة سيوة بهذا الافتتاح الهام وبدء تشغيل أول شبكة صرف صحى بالواحة، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بسيوة ومد كافة الخدمات والبنية التحتية والتيسير على المواطنين من أهالى الواحة .

حضر مراسم الإفتتاح فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والمهندس أحمد نصر مدير الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، والمهندسة معالى أحمد سلامة مدير أعمال تنفيذ المحطة، وعدد من مشايخ وعواقل سيوة.