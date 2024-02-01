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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: انطلاق الفصل الدراسي الثاني في موعده.. وتوجيهات هامة من التعليم العالي

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ يوم 10 فبراير المقبل، بينما وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الكليات بعدد من التوجهات العامة قبل بدء الدراسة.

وأكد مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في موعده اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، حيث تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

 

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وصرح المصدر لصدى البلد بأن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالجامعات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، وذلك في إطار الاستعداد لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أن درجات الرأفة على المواد الدراسية سيتم تطبيقها في نهاية العام الدراسي الحالي، حيث تطبق وفق الضوابط والقواعد المقررة من قبل قانون تنظيم الجامعات.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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