جابر القرموطي: هناك تغييرات قادمة في الحكومة.. وكل دول العالم بها مشكلات

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الإعلام المصري لا يتجاهل المشاكل المصرية، ولا أحد يصدر للمواطن المصري أن مصر لا تعاني من مشاكل، والجميع يعترف بوجود مشاكل وأزمات، منها ازمة سعر الصرف والدولار، والرئيس السيسي تحدث عنها، ولكن الدولة تعمل بقوة على تلك المشاكل.

جابر القرموطي: مصر قادرة على حل مشاكلها

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن مصر واجهت العديد من التحديات والمشاكل، والله سبحانه وتعالى وفق مصر في المرور من النفق الأسود التي كانت تمر منه، "المشاكل اللي مصر فيها هتتظبط وهتتحل زيها زي غيرها، لأن مصر فيها دولة ومؤسسات وحكومة".

وتابع أن هناك تغييرات قادمة في الحكومة المصرية، والجميع يعمل على حل المشاكل، وكل دول العالم بها مشاكل، لافتا إلى أن مصر ليست هي من افتعلت أزمة البحر الأحمر، موضحا أن قناة السويس ستتاثر بحوالي 500 مليون دولار من أزمة الحوثيين في البحر الأحمر.

واستكمل، أن البعض يحاول التأثير على المصريين في الخارج في الفترة الراهنة من خلال جعل تحويلاتهم من قنوات غير رسمية، وذلك من أجل الإضرار بالدولة المصرية.