شارموفرز يطرح كلام الماما.. وأحمد بهاء يهديها إلى والدته

طرح فريق شارموفرز على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب لأغنية "كلام الماما".

وقال أحمد بهاء إنه يهدي هذه الأغنية إلى والدته، وإلى كل أم قامت بواجب الأمومة بكل حب، وعلى أكمل وجه، وأصبحت رمزا للتضحية والخير والإيثار، على كل ما تفعله لأبنائها.

والمفاجأة في الكليب هي المشاهد الحقيقية، التي ظهر فيها لأول مرة أحمد بهاء، وهو طفل رضيع، ثم طفلا صغيرا مع أسرته، والمفاجأة أيضا المشهد الأخير الذي جمع بين أمهات أحمد بهاء، ومحمد العرقان ومحمد الفاره، وهن يجلسن معا ويتناولن الشاي في البلكونة.



حرص أحمد بهاء فى نهاية الفيديو كليب، على كتابة إهداء خاص إلى والدته وإلى كل أم قال فيه: "مش بعرف أعبر بالكلام فقلت أعبر لك بأحسن طريقة بعرف أعبر بيها.. شكرا يا ماما.. الأغنية دى إهداء لكل أم حاربت لتربية أولادها.. أحمد بهاء.



أغنية "كلام الماما" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى عادل محمد ونوفو - عيسى اسود، ومن إخراج أحمد بهاء، ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.. وتقول كلماتها:..

فى الشكل غلاوة و النفوس غلابة

بيخافوا من الهوا و بيخدوا له دواء

العين مركزة و الحارس ربنا كنا عند ماما

بنبخرو ياما قلبى باع اللى مش شارى

ما فى زعل لا مفيش داعى الطيور على اشكالها

بتقع بس انا اللى وقعت و قمت تانى

الصحاب مش بيدوموا و بيقلوا عدد

كتير بيقولوا بس مين السند

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه بعرفك انك جبتى ولد

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه

سامع يا ماما صوتك ايوه واصلى

لسه بيرن رن فى ودنى

مش هسمع دول ولا دول

سامع كلامك انتى صوتك بانادول

معلش دماغى نشفه دوم

مع انك اديتينى كل الحلول

كنت ازعل من كلام الماما عدى الزمن كانت تقوله ياما

مسمعتوش و رجعت لوراء

ego ego ego ego

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه

سامع يا ماما صوتك ايوه واصلى

لسه بيرن رن فى ودنى

غرورى فى الطفولة كان عامينى عن ان اشوف طريقى

الزمن عدى و الشارع ربى وشال الغمامة من على عينى

ماما ماما قوليلى ياما كمان ياما

ماما ماما قوليلى ياما كمان ياما

فى الشكل غلاوة و النفوس غلابة

بيخافوا من الهوا و بيخدوا له دواء

العين مركزة و الحارس ربنا

كنا عند ماما بنبخرو یاما