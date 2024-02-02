الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو الأطفال المكبلين من الخلف

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطعى فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" يظهر خلال أحدهما طفلين مكبلى الأيدى من الخلف وصوت إحدى السيدات تعاتبهما، والآخر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى عليهما بالضرب.

بالفحص أمكن تحديد الطفلين (طالب وطالبة ، مقيمان بدائرة قسم شرطة فيصل -السويس ) كما أمكن تحديد الآخرين وتبين أنهما (والدتهما ، زوج والدتهما – مقيمان بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبسؤالهما ، أيدا ما جاء بمضمون الفحص وأضافا أنهما إرتكبا الواقعة من شهرين بمحل سكنهما ، وعللا قيامهما بذلك لعدم رغبتهما فى تواجد الطفلين معهما ، ورفض والدهما إقامتهما معه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.