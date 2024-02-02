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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إعلان المركزي..بكري: دخول 42 مليار دولار وضبط الأسعار وتقليل التضخم خلال أيام

مصطفى بكري
مصطفى بكري

طمأن الإعلامي مصطفى بكري، المصريين بشأن أزمة سعر الدولار، قائلا :"بعد إعلان البنك المركزي ارتفاع سعر الفائدة انخفض الدولار 2 جنيه ليكون 65 جنيه والبقية تأتي".

ووعد "مصطفى بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" ، الشعب المصري على الهواء بحل الأزمة الأيام القادمة، معقبًا : هناك 42 مليار دولار نتاج مشروعات استثمارية وهذا مخطط منذ سنوات.

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وقال "مصطفى بكري" إن القيادة السياسة تعلم جيدا الأزمة الحالية بشأن سعر الدولار، ولكن يجب أن يطمئن الشعب المصري، لذلك يجب ضبط الأسعار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على نسبة التضخم وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وأضاف  أن مصر سوف تسدد ديونها هذا العام رغم كل الشائعات التي تردد، متابعًا أن مصر عليها 28 مليار دولار في العام المالي الحالي وبدأت تسدد في موعدها دون تأخير.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وآخرين تجتمع أسبوعيا لمتابعة الأوضاع أول بأول، وجميع المؤشرات والمفاوضات مع صندوق النقد إيجابية. 

أزمة سعر الدولار

وأكد أن هناك أطراف عديدة مشاركة في الأزمة الحالية بشأن سعر الدولار، مؤكدا أنه خلال أسابيع قبل إبريل المقبل سيتم القضاء على الأزمة.

ونوه إلى أنه سيتم ضح مبلغ ضخم في البنك المركزي، ليكون هو المسئول عن هذه السيولة والقضاء على السوق الموازي، وسيكون هناك انخفاض في حجم التضخم، ولكن علينا أن نتكاتف لنتخطى بهذه المرحلة.

ولفت "مصطفى بكري " إلى أن هناك أمل في غدا حتى لو وصلنا لهذه الأزمة، خاصة أن القيادة السياسية تتابع الأزمة وتواصلت إلى حلول مهمة سيعلن عنها الفترة القادمة، مضيفا أن انخفض حوالي 35٪ من الأموال القادمة من الخارج.

بكرى البنك المركزي مشروعات استثمارية السوق السوداء حقائق واسرار سعر الدولار

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