الجنيه سيعود لعافيته.. مصطفى بكري يكشف عن بشرى سارة للمواطنين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قد أكد وتوقع خلال لقاء له مع الإعلامي أحمد موسى، بتراجع سعر الدولار، خلال الفترة القادمة، وبالفعل، بدأ الدولار في الانخفاض.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن كافة المؤشرات والحملات الإعلامية المبشرة من الإعلاميين الوطنيين جعلت هناك تراجعا في سعر الدولار بالسوق الموازية.

ستنتصر على كل ازماتها

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه “براهن وعندي معلومات، بأن ارتفاع أسعار الدولار حلم للبعض عن من يقومون بالاستغلال، الدولار هيتراجع والجنيه المصري سيعود لعافيته ومصر ستقف على قدميها وستنتصر على كل ازماتها”.