وزراء في الحكومة الاحتلال يرفضون الهدنة بغزة أطول من شهر

أفادت شبكة سكاي نيوز، اليوم الجمعة، بأن وزراء في الحكومة الاحتلال الإسرائيلية رفضوا الموافقة على هدنة أطول من شهر ضمن أي اتفاق.

وقالت سكاي نيوز ، أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية رفضوا إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى ضمن أي اتفاق

كما رفض وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ذوي محكومية طويلة.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري، أن "إسرائيل" وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي ونحن بانتظار رد حركة حماس عليه.

وذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا: أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة والعمل ما زال جاريا على بعض التفاصيل.

وأضاف الأنصاري: علينا الدفع قدما وبشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وتابع المسئول القطري: كلا الطرفين اتفق على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع.

وأتم الأنصاري تصريحاته قائلا : الطرفان اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود للهدنة الإنسانية القادمة ونأمل أن يتم الأمر خلال أسابيع.