عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد 6 ميداليات متنوعة في البطولة العربية للريشة الطائرة بالسعودية

صدى البلد

 


نجح بعثة المنتخب المصري للريشة الطائرة في حصد 6 ميداليات متنوعة خلال مشاركتها في البطولة العربية رقم 24 للكبار والشباب والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 29 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري.

وحصد الفراعنة على 3 ذهبيات من نصيب نور يسري في فردي السيدات بعد فوزها على الأردنية دموع عمرو، ومحمود محمد حسن في منافسات فردي الشباب عقب فوزه على السوري حسام الراعي، أما الذهبية الثالثة فكانت من نصيب الزوجي المكون من محمود محمد حسن وعمر محمد رفعت.

فيما جاءت البرونزيات عن طريق، رحمة العدوي في منافسات فردي السيدات، وأحمد صلاح ورحمة في زوجي المختلط كبار، ومحمود محمد حسن وجنى الغمري في منافسات زوجي المختلط شباب.

وشارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة من 16 دولة وهم "السعودية - مصر - سوريا - جزر القمر - الكويت - قطر - البحرين - الإمارات - الأردن - العراق - لبنان - فلسطين - جيبوتي - تونس - الجزائر - ليبيا".

ومن جانبه، أعرب محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة ورئيس البعثة المصرية المشاركة بالبطولة العربية عن سعادته بما حققته البعثة من نتائج في البطولة التي شهدت طفرة وتطور كبير في مستويات المنتخبات العربية.

البطولة العربية للريشة الطائرة بالسعودية المنتخب المصري للريشة الطائرة الاتحاد المصرى للريشة الطائرة السعودية الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يوجه طلبا لـ اتحاد الكرة بعد رحيل فيتوريا

الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن ضربات سوريا والعراق

إنتبه .. علامات تظهر بعد الأكل دليل على الإصابة بسرطان المعدة

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

بعد الإعلان عن المدير الفني الجديد.. فيريرا يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لن تضرب أهدافًا داخل إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس فترة طويلة في غرفة مظلمة؟

حقيقة رحيل تشافي من برشلونة.. وهذه الصفقة الجديدة

لن تتوقع ما هي .. احتجاز جاسوسة لصالح الصين في مومباي

بسيطة وأنيقة.. شريهان تلفت الأنظار بإطلالة من المتحف المصري

فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ