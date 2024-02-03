محافظة الجيزة: غلق وتشميع 8 محلات ومقاهي ورفع 1200حالة إشغال بحدائق الأهرام

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة.



وفي ذلك الاطار نفذت محافظة الجيزة حمله مسائية بقطاع حدائق الأهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق .



وأسفرت الحملة عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين ، دراجات بخارية )وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الاهرام بالاضافه الى غلق وتشميع ٨ محال ومقاهي مخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم علي الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين علي مدار اليوم.



كما نفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات بقطاع هضبه الأهرام شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية وطريق الفيوم والبوابة الثانية و الثالثة ساهمت في تحسين حالة النظافة.



وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

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