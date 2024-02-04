متشتريش موبايلات دلوقتي.. هواتف جديدة تغزو الأسواق في فبراير 2024

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024 في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، ولكن قبل هذا الموعد من المرجح أن تظهر العديد من الهواتف الذكية الجديدة بالأسواق بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن تعلن حوالي 12 علامة تجارية عن هواتف جديدة، اثنان منهم فقط يندرجان ضمن الفئة المميزة، في حين أن البقية منهم إما من الطرازات المتوسطة أو من نماذج الميزانية.

سيتم الكشف عن جميع هذه الهواتف تقريبا للأسواق العالمية، ومن بين الشركات التي ستطلق هواتف ذكية جديدة لأول مرة هي شاومي وهواوي وأوبو وفيفو وريلمي وهونر وتكنو وإنفينيكس و iQOO وNothing وHMD وItel.

هواتف جديدة تغزو الأسواق في فبراير 2024

1. هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra:

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف شاومي الرائد الجديد Xiaomi 14 Ultra بحلول نهاية شهر فبراير، إما في مؤتمر MWC أو قبل ذلك، على عكس سابقاتها، من المتوقع أن يتم إطلاق هذا الهاتف عالميا، يقال أن الجهاز سيصل بنظام كاميرا رباعي بدقة 50 ميجابكسل، ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Sony LYT-900 ذات فتحة متغيرة، سيتم إقرانها بوحدة فائقة الاتساع، سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 وسيستمد الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 5180 مللي أمبير في الساعة، وسيدعم معايير الشحن السلكي بقدرة 90 وات واللاسلكي بقدرة 50 وات.

ومن المتوقع أن يأتي هذا الهاتف بسعر أعلى مقارنة بسابقة، بسبب ارتفاع تكلفة شاشات شركة BOM بأكثر من 100 دولار.

Xiaomi 14 Ultra

2. هاتف هواوي Huawei Pocket S2:

يُشاع أن هاتف هواوي القابل للطي الجديد Huawei Pocket S2 سيتم إطلاقه في 27 فبراير، أو قد يتم الإعلان عنه في مؤتمر MWC، يشاع إن هذا الجهاز مدعوم بنسخة منخفضة السرعة من معالج هواوي Kirin 9000s.

Huawei Pocket S2

3. هاتف أوبو Oppo Reno 11F:

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Oppo F25 في الهند في فبراير، وسيتم إعادة تسميته وإطلاقه تحت اسم Oppo Reno 11F في جنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أن يصل الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز، مع مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة ومعالج ميدياتك Dimensity 7050، سوف يستمد طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل (عريضة) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو)، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، وسيكون حاصلا على تصنيف IP65 لمقاومة رذاذ الماء.

Oppo Reno 11F

4. هاتف فيفو V ivo V30:

من المقرر إطلاق سلسلة Vivo V30 رسميا في فبراير، ومن المتوقع أن تضم التشكيلة جهازين هما Vivo V30 و Vivo V30 Pro. ومن المتوقع أن يرافقهم إصدار ثالث تحت اسم Vivo V40 SE أو Vivo V40 Lite.

يشاع إن هاتف Vivo V30 سيأتي مدعوما بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 3، وسيتألق بشاشة منحنية من نوع OLED منحنية ويدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات.

Vivo V30

5. هاتف ريلمي Realme 12:

ستظهر سلسلة ريلمي Realme 12 لأول مرة في الصين في فبراير الجاري، تضم التشكيلة جهازين هما Realme 12 وRealme 12 Pro Plus، وستكون طرازات Pro هي نفس الطرازات المباعة في الأسواق الدولية، أما بالنسبة لـ Realme 12 Plus، فسوف يتميز بتصميم مشابه لتصميم المحترفين ولكنه سيصل بمواصفات أقل، حيث من المتوقع أن يأتي مزودا بشريحة 2.6 جيجا هرتز غير مسماة، وإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (عريضة) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو)، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

Realme 12

6. هاتف فيفو iQOO Neo 9 Pro:

ومن المقرر إطلاق هاتف فيفو الرائد iQOO Neo 9 Pro في الهند يوم 22 فبراير، والذي سيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم المتميز Snapdragon 8 Gen 2، ويستمد الهاتف طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5160 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات.

وسيحتوي الجهاز على شاشة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، وسيأتي مزودا بمستشعر أساسي Sony IMX920 بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

iQOO Neo 9 Pro

7. هاتف هونر Honor X9b:

من المقرر إطلاق هاتف هونر الجديد Honor X9b في الهند يوم 15 فبراير، وسيصل الهاتف بشاشة منحنية مقاس 6.78 بوصة بدقة FHD + تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1، وكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وهو مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 5800 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 35 وات.

Honor X9b

8. هاتف Nothing Phone 2a:

من المتوقع أن يصبح هاتف Nothing Phone 2a رسميا في MWC، سيكون أول هاتف ذكي بميزانية محدودة للعلامة التجارية، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة OLED، بدقة FHD + مقاس 6.7 بوصة ومعالج ميدياتك Dimensity 7200، وسيحتوي على وحدة كاميرا دائرية يرأسها مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل محاط بأضواء Glyph LED، وسيدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة 45 وات ومن المتوقع أن يكلف أقل من 400 يورو.

Nothing Phone 2a

9. هواتف HMD:

في الآونة الأخيرة، أكدت الشركة العالمية HMD المالكة للعلامة التجارية نوكسا، على أنها ستقدم هواتف ذات العلامات التجارية الذاتية، ومن المتوقع أن يصبح واحد منهم على الأقل رسميا في MWC، يشاع أن هذا الجهاز سيأتي مزودا بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل. لا يوجد شيء آخر معروف عن هذا الجهاز.

HMD

10. هاتف تكنو Pova 6:

تم تأكيد إطلاق سلسلة تكنو Tecno Pova 6 رسميا في MWC، وستدعم الهواتف تقنية Dolby Atmos، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هاتف Pova 6 Pro بمعالج ميدياتك Dimensity 6080. وسيحتوي على شاشة FHD + ويعمل بنظام Android 14.

Tecno Pova 6

11. هاتف إنفينيكس Note 40:

من المتوقع أن تطلق سلسلة Infinix Note 40 رسميا في MWC، ومن المتوقع أن تشمل التشكيلة إصدارين، ومن المثير للاهتمام أن كلاهما سيتم تشغيلهما بنفس المعالج ميدياتك Helio G99، ستحتوي على شاشة FHD + مثقوبة في المنتصف في الأمام ونظام كاميرا ثلاثي في ​​الخلف، وسيدعم الإصدار الاحترافي الشحن السلكي بقوة 70 وات بينما سيقتصر الإصدار القياسي على 40 وات، ومع ذلك، سيدعم كلاهما الشحن اللاسلكي بقوة 5 وات.

Infinix Note 40

12. هاتف Itel :

من المتوقع أن تطلق Itel ثلاثة هواتف ذكية جديدة ضمن سلسلة Power في الهند خلال شهر فبراير، يشاع أن الإصدار الأول يأتي مع نظام Android Go Edition، أما النموذج الثاني سيدعم الشحن السريع، وأخيرا، سيصل الهاتف الثالث مزودا بميزة الذاكرة الهندية الأولى الحصرية.