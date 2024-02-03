أوبو تزود 3 هواتف جديدة بـ أندرويد 14

تعمل شركة أوبو Oppo الصينية، على إصدار تحديث ColorOS 14 الرسمي، المستند على نظام التشغيل أندرويد 14، لأحدث هواتفها القابلة للطي.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، طرحت شركة أوبو التحديث الجديد لهاتفي Oppo Find N3 و Find N3 Collector’s Edition، وذلك إلى جانب الهاتف القابل للطي Oppo Find N3 Flip.



ووفقا لـ أوبو، ستتلقى جميع الهواتف الذكية الثلاثة ميزات واجهة النظام ColorOS 14.0 وميزات أندرويد 14، ومن بين أبرز الإضافات، هو دعم النوافذ العائمة لتطبيقات الشاشة الرئيسية، والتي توفر للمستخدمين مرونة أكبر في المهام المتعددة.

وذلك إلى جانب ميزة أخرى وهي القدرة على هز الجهاز لتغيير الأغاني أو كتم صوت الإشعارات، مما يضيف عنصرا مناسبا وبديهيا لتفاعلات المستخدم.

خطوات الحصول على تحديث أوبو الجديد

1. قم بإجراء نسخ احتياطي للبيانات المهمة، حيث قد يؤدي التحديث إلى مسح جميع البيانات الشخصية المهمة.

2. افتح تطبيق الإعدادات Settings> ثم انقر على خيار حول الجهاز About device.

3. اضغط على الجزء العلوي من الصفحة> ثم انقر على الرمز الموجود في الجزء العلوي الأيمن.

4. ضمن خيار الإصدار المحول المبكر Early Adapter Version> حدد الإصدار الرسمي Official version.

5. قم بإدخال معلوماتك، وسيقوم موظفو شركة أوبو بالتحقق من جهازك والموافقة على التحديث.

6. بمجرد الموافقة، قم بتحديث جهازك بالانتقال إلى "حول الجهاز" مرة أخرى والنقر على خيار "التنزيل الآن" Download Now.